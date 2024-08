SUUNAMUDIJA ANKEET | Londonis resideeruv miljonite jälgijatega eestlanna Kate Kulp: aitan inimestel õppida inglise keelt lõbusate stsenaariumide kaudu

Sisuloome juurde sattusin... läbi filmivaldkonna. Tahtsin alati tegutseda filminduses. Kui olin kümneaastane, hakkasin YouTube’i lühikesi videoid looma, end uuel viisil väljendama. Kui sul on kirg filmimaailma vastu, siis see on üks väga hea võimalus eneseväljenduseks!

Kõige raskem asi sisuloojaks olemise juures on... See on üks lõbusamaid töid ja kindlasti mitte kõige raskem. Mul on uskumatult vedanud, et saan äraelamiseks teha seda, mida armastan. Ilmselgelt on vaenu õhutavate kommentaaride saamine keeruline, sest mind kritiseeritakse iga minu otsuse ja sõna pärast. Aga olen õppinud vihkajaid ignoreerima ja elu nautima!