VIRAALNE HITT | Eesti tiktoker saatis Brigitte mänguliselt p**** ja sai ööga üle 50 000 vaatamise

Selleks, et Nele ja Brigitte omavahelist hõõrumist lahti harutada, peab minema ajas mitu nädalat tagasi. Üle 36 000 jälgijaga tiktoker postitas augusti esimeses pooles kaks videot, mis küll ei maininud Joel Ostrati nimeliselt, kuid olid suunatud telekoka skandaalse väljaütlemise suunas. Nimelt teatas telekokk Õhtulehele antud intervjuus, et talle „meeldib, kui naine sõltub mehest“. Antud väljaütlemine sai TikTokis viraalseks hitiks. Nele võttis antud teemal sõna, sest ka tema ja Joel olid paar 2007. aastal, kui paari naispool oli Kroonika arvutuste kohaselt veel alaealine. Joel on aga Nelest kaheksa aastat vanem.