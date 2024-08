„Tahaksin puhtalt kiuste poliitikasse minna!“ Roosabanaanike sai neljalt erakonnalt liitumispakkumise

Tegemist polegi utoopilise unistusega, sest noor naine on olnud juba lähedal poliitikasse astumisele. „Kolm aastat tagasi taheti mind nelja erakonda, aga Marii (Karell – toim) ütles ausalt, et kalla, ei. Sa võid taibukas olla, aga sa ei ole valmis selleks, nad rebivad su lõhki. Austasin tema arvamust. Aga tahaksin puhtalt kiuste poliitikasse minna. Et olen see „loll“ pikkade küüntega blondiin, kes istub seal ja ajab asju,“ selgitab peamiselt TikTokiga kuulsaks saanud sisulooja.