Vangla ootab? Helena Koivu võib USAs trellide taha minna

Kolmapäeval pöördus eestlanna oma Instagrami jälgijate poole järjekordse jutustusega sellest, et mis tema ja Mikko kärgperes on viimasel ajal juhtunud. Sel korral paljastas ta kõigepealt uudise, et endine hokitäht oli temalt uurinud, et kas ta võib reisida nende kolme ühise lapsega sel sügisel USAsse. Nimelt on Mikko abiellumas oma uue väljavalitu Natalie Dilloniga ning paar soovib seda teha Minnesota osariigis. Hetkel elab paar küll Soomes, kuid pulmi peavad nad naise perele võimalikult lähedal.

„Mulle edastati palve, et nad tahaksid lapsed Minnesotasse kaasa võtta. Nende pulmad on juba kahe kuu pärast Minneapolise linnas. Nad tahavad lapsed sinna „perena“ kaasa võtta,“ räägib Helena oma Instagrami videolugudes. Eksmehe pulmakorraldus on eestlannat ärritanud ning enda sõnul ei osanud ta oodata, et paar soovib, et mehe lapsed endisest abielust osaleksid pulmapeol. „Ma lihtsalt teadsin, et nad on kihlatud. Infot nende plaanide kohta polnud,“ lisas Eestist pärit Helena.