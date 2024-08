PODCAST „SOUNDCHECK“ | Villemdrillem: kui keegi teeb midagi hästi, siis ma tahaks seda veelgi paremini ise teha

Kahe meesartisti külla kutsumine tähendab aga seda, et podcastis tekkis justkui kaks duot, kes tegelikult ametlikult duodena ei tööta. Nagu Heleza ja An-Marlen on ka Killing ja Villemdrillem teinud koos lugematul arvul laule. Nende puhul tuleb aga meeles pidada seda, et Killing on olnud tihtilugu Villemdrillemi suurimate hittide puhul taustajõuks. Samuti organiseerivad mehed koos pidudesarja Frat.