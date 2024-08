KLÕPS | Katri Kats ei viska ka raseduse lõppfaasis jalgu seinale: ettevõtja toimetab endiselt kaamera taga

Sisulooja ja ettevõtjana leiba teeniv Katri Kats ehk Katri Palm resideerub Balil. Ta alustas Instagramis sisu loomisega ning nüüd on jõudnud sinnamaale, kus tal on isiklik rõivabränd KISS ’N’ THRILL. Ettevõte keskendub peamiselt ujumisriietele, ent tootevalikus leidub ka erinevaid aksessuaare.

Instagrami postitatud storyd annavad aimu, et peagi sünnitav naine pole veel töötamisest loobunud. Videotelt paistab, et Katri on ametis toodete pildistamisega. Ta on haaranud kaamera ning pildistab kaunil taustal poseerivat modelli ja tema käes olevat toodet. Mugavuse huvides kannab lapseootel naine päikselisel päeval lühikesi pükse ning lühikest valget maikat, mis kõhtu ei kata. Taustal on märgata toimetamas ka Katri elukaaslast Juhani Särgleppa.