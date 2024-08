Tommy Cash teeb peagi koostööd Netflixiga? Maailmakuulsa ettevõtte nimel tehti räpparile huvitav ettepanek

Tommy Cashi postitas eile oma TikToki kontole video kõnealusest kirjast. Kuigi ta ise käitub kirja taustal vägagi emotsionaalselt, on tema postituses talle saadetud kiri peaaegu täielikult nähtav. Videost on näha, et tema poole pöördus mees nimega Ben Bajaria, kes nimetas end Netflixi sisujuhiks. Mees väljendas kirjas, kui lummatud ta Cashi viimasest muusikavideost loole „Untz Untz“ oli ning pakkus, et sellel oleks tohutu potentsiaal laieneda sarnase kontseptisooniga võistluslikuks tõsielusaateks.