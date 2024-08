Kodumure murtud? Prints Andrew kallimal Sarah Fergusonil on Londonis salapärane korter, kuhu paar kolida saaks

Kuningas Charles III andis juba mõnda aega tagasi oma vennale prints Andrewle mõista, et tal on aeg kolida välja Royal Lodge’ist. Ta on 30-toalises hoones elanud viimased 20 aastat. Maja vajab kõpitsemist, kuid Andrewl pole sellist summat, et see korda teha. Printsiga koos elab hiigelmajas tema eksnaine ehk Yorki hertsoginna Sarah Ferguson, kellega suhted viimastel aastatel on paranenud.