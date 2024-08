VAHVA KLÕPS | Uus eluaasta ootab ees! Grete Kuld tähistab abikaasa Ergo sünnipäeva

Grete Kuld postitas oma Instagrami kontole reede õhtupoolikul toreda video, millega abikaasa Ergo sünnipäeva näitab. Videost nähtub, et paar tähistab Ergo sünnipäeva Fotografiskas tõeliselt magusalt ja lõbusalt.

Toredas videokeses on Ergol huvitav peakate ja ta puhub ära küünla, mis tema tähtsa päeva jaoks süüdatud on. „Palju õnne sünnipäevaks, mu armas,“ kirjutas Grete oma postituse juurde.

Grete ja Ergo on abielus olnud neli aastat. Kroonika kirjutas 2020. aasta juulis Grete ja Ergo pulmast lähemalt. Paar oli otsustanud abielluda eriolukorra ajal. Tallinnas Nõmmel nende kodukoha lähedal peetud pulmapeost, kuhu oli kutsutud 30 külalist, sai osa ka aastane tütar Saara. Grete märkis, et Ergo üllatused pulmapäeval liigutasid teda pisarateni.

Grete ja Ergo Kuld on koos olnud üle kuue aasta. Aastatega on mõlemad palju muutunud ja aidanud üksteisel areneda.

„Hea suhte saladus seisnebki ilmselt selles, et suhe oleks hea. Ja ma ei mõtle siin ideaalsust. Ideaali pole olemas, aga hingesugulase tunned juba kaugelt ära. Arvan, et kõige olulisem on jääda iseendaga ausaks. Küsida endalt, kas ma olen oma partneriga õnnelik. Tihti ollakse koos mugavusest, harjumusest või hirmust üksiolemise ees. Kaks inimest ja nende toimimine suhtes ongi üks keerulise valemiga kalkuleerimine. Aeg-ajalt tuleks lihtsalt kontrollida, kas mõlemad osapooled saavad oma tehtele ikka sama tulemuse,“ jagas Grete 2020. aastal Kroonikale.