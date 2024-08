„Parim versioon iseendast“ stardib peagi: TV3 toob sügishooajal Ženja Fokini juhtimisel ekraanile kuue inimese muutumislood

Öeldakse, et ainus kindel asi siin elus on see, et kõik muutub, ja iga muutus loob omakorda vajaduse järgmisi läbi viia. Uues saatesarjas „Parim versioon iseendast“ saavad kuus inimest võimaluse asjatundjate toel teha oma elus muutus, mida omal jõul ei oskaks ega suudaks. Olgu see siis kaalu langetamine, hammaste parandamine, juuste ravi või paljud muud füüsilist vormi puudutavad detailid, mis mõjutavad oluliselt ka vaimset heaolu.