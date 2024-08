Harkivit kaitsnud Ukraina sõdur kaotas sõjas oma mõlemad jalad. Nüüd on ta kodumaa ihaldatuim poissmees

„Ma tundsin kohutavat valu oma jalgades ja mõistsin, et see võib viia mu jalgade amputeerimiseni. Karjusin kohutavast valust, et inimesed mind märkaksid,“ lausus ta läbielatud kirjeldades. Ta teadis, et tema kamraadid on elus ja nad kaevasid ta maapinna alt välja. Oleksandr jäi küll ellu, kuid suur osa Izjumi linnast jäi varematesse.