VIDEO | Harrastab nii mägedes kui ka välismaal! Artjom Savitski avaldas, millise ekstreemsusega ta tegeleb

Artjom rääkis Kroonikale, et viibib Simple Sessionil töö tõttu. Nimelt on tema ja TikTokis populaarne sisulooja Krispoiss tegemas võistlusel koostööd Samsungiga ja viisid koos läbi seal töötoa. „Natukene juhtisin päeva ja nipet-näpet. Juhatasin inimesi ja lihtsalt äge häppening,“ kirjeldas Artjom oma töökat päeva.

Rula- ja BMX-maailm on tema jaoks nostalgiline. „Ma sõitsin rula umbes esimesest kolmanda klassini. Need on soojad mälestused. Ma oskasin küll ainult ollie’t teha (rulatrikk - toim), ma oskasin seda väga hästi teha, väga kõrgele ja väga pikalt hüpata, aga ma kuidagi sellegipoolest edasi ei arenenud. Ma mingi hetk kukkusin hästi valusasti ja viskasin rula nurka. Hakkasin selle asemel hoopis longboardi sõitma,“ rääkis laulja ja lisas, et praegugi on tal kodus kaks longboardi, millega vahel sõitmas käib.