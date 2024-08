Oleg Sõnajala mitukümmend aastat nooremat kallimat võlus ärimehe härrasmehelikkus: tänapäeval peetakse seda pigem vanade romaanide klišeeks kui reaalsuseks

Catherine nentis, et palju toovad tema ja Olegi suhte puhul jututeemaks nende suure vanusevahe. „See on tekitanud palju küsimusi ja ennatlikke arvamusi,“ sõnas ta. „Tegelikult on asi üpriski lihtne, mitte kosmoseteadus. Kui tutvusime Olegiga, võlus mind väga tema härrasmehelikkus, mida tänapäeval peetakse pigem vanade romaanide klišeeks kui reaalsuseks. Temaga on ääretult põnev vestelda kõiksugustel jututeemadel, ning asi, mida ma hindan inimeste juures, on see, et ei räägita teisi taga, vaid elatakse oma elu, pühendutakse oma asjadele ja oma eesmärkidele.“

„Oleg on kindla sihiga mees, kes teab, mida ta oma elult tahab, ja see kindlameelsus on inspireerinud ka mind edasi pürgima,“ jätkas Catherine. „Meie suhe ei vaja teiste heakskiitu, sest me mõlemad teame, mida tahame, ja seisame kindlalt oma otsuste taga. Meie suhe põhineb sügaval armastusel, austusel ja vastastikusel toetusel. Vanus on vaid tühine number, kui suhe toetub armastusele, mõistmisele ja ühistele püüdlustele,“ lisas ta.

Catherine imetleb Olegi siirast hoolivust ja pühendumust, millega ta ka Aidu tuulepargi kallal töötas. „See on unistuste, visiooni, leidlikkuse, kindlameelsuse ja meeskonnatöö võit,“ kirjeldas ta tuuleparki. „Need kõik sõnad iseloomustavad imeliselt Olegi, kellel oli soov muuta paremaks meie ja tulevaste põlvede tulevik, et see oleks rohelisem ja energiasäästlikum. Siiralt loodan, et Aidu tuulepark jääb meile kõigile alati inspiratsiooni sümboliks, näidates, et unistuste, kindlameelsuse ja järjepidevusega on kõik võimalik, isegi kui see vahel tundub võimatu. Soovin, et selle pargi valmimine julgustaks meid kõiki ületama raskusi enesekindlalt ning astuma julgeid samme parema homse nimel.“