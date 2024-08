KLÕPSUD | Toetav abikaasa: Luisa elab Taavi Rõivasele käimasoleval Ironmanil innukalt kaasa

Luisa Rõivas jagas juba laupäeva õhtul Instagramis, et valmistas maitsva õhtusöögi enda abikaasale Taavile, kellest saab „tulevane Ironman“.

Poliitiku tänastest sotsiaalmeedias jagatud piltidest selgub, et ta on ilusti raja ääres abikaasale kaasa elamas. „Mõni minut ja kõik need tulbid spordiarmastajad ongi rajal...“ kiitis Luisa.