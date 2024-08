FOTOD | Sack von Soundi teisel festivalipäeval esinesid Elina Nechayeva ja Tanja Mihhailova-Saar

Saku mõisa pargis toimuv Sack von Sound on muusikafestival, mis toimub juba viiendat aastat järjest. Publiku jaoks on festivalil loodud õdus ala, kus saab kontserte nautida nii kott-toolides, söögialal, lava ees kui ka Saku restoran-rekkas. Korraldajad märkisid, et on igaks ilmastikuoluks valmis: nimelt on publikule paigaldatud festivali alale suur katusealune, et ükski ilmastikutingimus elamust rikkuda ei saaks.