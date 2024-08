Sky Plusi hommikuprogramm saab esmaspäevast uue eetrihääle! Kuulus suunamudija astub Maris Järva kingadesse

Sky Plus hommikuprogramm äratab oma kuulajaid tavapäraselt tööpäeva hommikuti kuuest kümneni koos Alari Kivisaare, Maris Järva, Rain Kelgu ja produtsent Siim Tabaga. Pühapäeva, 25. augusti õhtul avaldas aga suunamudija Kristina Pärtelpoeg, et on ise raadiojaama hommikuprogrammi eetrihääleks tuleval nädalal.