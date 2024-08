FOTOD | Täie tervise juures tagasi? Printsess Catherine naudib puhkust täiel rinnal

42-aastane Kate jäi kaamerate ette ülevas meeleolus hetkel, mil ta oli koos abikaasa Williamiga pühapäevasele jumalateenistusele saabumas. Mõned nädalad tagasi spekuleeriti, kas terviseprobleemiga võitlev printsess üldse reisib Šotimaale koos ülejäänud perega. Nimelt levis Briti meedias spekulatsioon, et Kate’i tervis on tunduvalt halvem ja tema diagnoos tõsisem kui avalikkusele on antud mõista. Tema puudumine Šotimaalt oleks olnud märgiline, sest ta on viibinud seal iga suvi pärast liitumist kuningliku perega 2011. aastal.