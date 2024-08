Oasis on tagasi? Vennad Gallagherid leppisid ära ja menubänd on taasühinemas

Hetkel pole Oasise taasühinemine veel täielikult kinnitatud, kuid Briti meediaga rääkinud allikate sõnul on see uudis tulemas homme. Kohe pärast Liami esinemise lõppu Reading festivalil anti teada, et Gallagher teeb teisipäeva hommikul kell 8.00 avalduse.

„Noelist ja Liamist ei saa kunagi enam parimad sõbrad, kuid nad tahavad Oasise just fännide rõõmuks tagasi tuua. Nad kumbki ei muutu enam nooremaks ja nõudlus nende suhtes on tohutu. Nad otsustasid, et kas nüüd või mitte kunagi. Noel on see, kes on olnud kangekaelsem pool, kuid lõpuks on ka tema alla andnud ja nõustunud bändi tagasi tulema,“ ütles allikas The Sunile.