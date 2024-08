FOTOD | Käis Heina kaemas? Kim Kardashian väisas Reali ja Valladolidi matši, telestaari poeg pääses väljakule

Augusti alguses avaldas „Kardashiansi“ staar, kes on emaks ka 11-aastasele Northile, 6-aastasele Chicagole ja 5-aastasele Psalmile, et tema lapsed soovivad, et tema järgmine silmarõõm oleks mõni tuntud sportlane. „Mu lapsed üritavad mind kokku viia nendega,“ jagas ta 14. augustil saates „The Tonight Show“. Kardashian lisas, et tema lapsed on valmis, et nende ellu tuleks uus mees, kuid nad on ka väga spetsiifilised, et milline nende tulevane kasuisa peaks olema.