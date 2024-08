Tantsusõltlasi kõditav Patareiv tuleb taas

Suure saali lava hõivab techno-muusika plaadifirm ja peosari Halal Club Records, mille fookus on eksperimentaalsel ja innovatiivsel tehnomuusikal, on viimastel aastatel kiiresti arenenud ning tõusnud esile kui üks parimad techno üritusi Eestis. Halal’i ridades astub üles Lene Ma Rue, noor ja andekas technoartist.

Lene Ma Rue on viimasel aastal teinud muljetavaldavat karjääri. Tema muusikaliseks läbimurdeks võib pidada kutset Itaalia mainekasse klubisse Cocoricò Riccione, mis tähistas tema tõusutee algust rahvusvahelisel areenil. Cocorico Riccione, mida peetakse üheks Euroopa parimaks klubiks, on varasemalt olnud hüppelauaks mitmetele maailma tuntud DJ-dele ja produtsentidele. Just pärast seda esinemist sõlmis Lene lepingu Vaulted Agentuuriga, mis on aidanud tal oma karjääri edasi arendada ning pakkunud võimalusi esineda erinevatel rahvusvahelistel lavadel.