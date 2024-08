KLÕPSUD | Võib taaskord õnne soovida? Beebiootel Kethi Uibomäe abielusõrmes särab uhke sõrmus

Kroonikale jäi kõnealune sõrmus silma juba augusti alguses. Toona polnud Kethi veel avalikult teatanud, et tal on väljavalitu ja seda, et ta on juba ka beebiootel. Toona ei kinnitanud ega lükanud Kethi väidet kihlumise kohta ümber. „Ma oma isikliku elu teemasid avaldan siis, kui on õige aeg. Jätan sulle praegu vastamata ja küsimused õhku,“ vastas telenägu Õhtulehele.

Vaid loetud päevad hiljem tunnistas ta Kroonikale, et on tõesti õnnelikus suhtes, kuid jättis mehe nime enda teada. Saabunud vihjetest selgus, et tegemist on ettevõtja Norman Lõukiga. Mees ise ei kinnitanud ega lükanud ümber oma suhet Kethiga. „Teate, ma ei soovi sellel teemal üldse rääkida,“ jäi ta küsimise peale diskreetseks. Ka Kethi ei kiirustanud selgitustega, öeldes, et tal on partneriga kokkulepe: nende eraelu kuulub vaid neile ning avalikkuse ees seda ei kommenteerita.