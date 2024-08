„Ma võib-olla presenteerisin seda kergemalt, kui see tegelikult on.“ Mattiase ja Kristeli ühine tööots sai tele-eetris kentsaka alguse

„Telehommikule“ antud intervjuu käigus selgus, et Mattias arvas, et ta läheb Kristelit lihtsalt raadioeetrisse „tugiisikuna“ aitama, kuid tegelikkuses reklaamiti tele-eetris välja see, et tegemist on uue saatejuhtide tandemiga, kes sel nädalal inimeste kõrvadesse jõuavad. „Ma võib-olla jah presenteerisin seda kergemalt, kui see tegelikult on. Aga Mattias tuleb täna minuga Raadio Duo eetrisse,“ teatas Kristel patsutades Mattiase jalga, kes samal ajal suuri silmi tegi.