FOTOD | Music Estonia tähistab kümnendat juubelit. Vaata Kroonika galeriist, kes kõik peole on tulnud!

Eesti muusikaettevõtete esindusorganisatsioon, muusikaettevõtluse arenduskeskus ja ekspordikontor Music Estonia on toiminud juba kümme aastat. Music Estonia tegevjuht Ave Sophia Tölpti sõnul on oluline hoida valdkonna ettevõtteid ja märgata edukust: „Minu suurim unistus on, et meie jõud ei raugeks ja et me ei laseks latti alla. Et me nüüd juba teaksime, miks on ühe talendi ümber vaja head tiimi, miks meid siis hinnatakse rahvusvaheliselt rohkem, kui hoiame pikaajalisi suhteid ja näitame püsivust. Et me oskaksime oma riigile valdkonnana öelda, mis on see, mis meid edasi viib ja mida on vaja toetada selleks, et lend ei raugeks.“