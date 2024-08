Uskumatu hind! Elisa Kolk väisab üritusi hirmkalli ridiküliga

Kolk kandis hinnalist ridiküli Bombay Club Tallinna avamisel, mida lauljatar väisas sõbrannaga. Ta lisas ka pildid enda Instagrami kontole, kus käekott on kenasti näha. Kõnealuse hinnalise käekoti puhul on Kroonika andmetel tegemist ligi 3000 eurose Yves Saint Laurenti Velvet Kate kotiga. Ilmselt on tegu ärimehest elukaaslase Indrek Rahumaa kingitusega, sest ta on ennegi enda kaasat hinnaliste asjadega hellitanud. Näiteks möödunud aastal sai lauljatar 4500 euro eest uued rinnad, mille maksis samuti kinni Elisa kallim Indrek Rahumaa.

Uute rindadega figureeris Kolk seejärel „Pahade tüdrukute“ vestlusõhtul ning kandis hinnalist 3000 eurot maksnud Dolce & Gabbana korsetti. Samuti avaldas Elisa toona, et Indrek poputab teda kuis jaksab. „Minu mees toob mulle iga nädal lilli. Ta hoolitseb minu eest, vaatab, et mul oleks kõik hästi, ning muidugi ma oskan seda hinnata. Ma ei saa aru nendest inimestest, kes ütlevad, et see on kuidagi ebanormaalne. Minu meelest üks õige, teadlik ja elukogenud täiskasvanud mees tahabki hoolitseda oma naise eest ja teha tema jaoks kõik,“ ütles ta.

Elisa Kolk (27) on olnud ligi viis aastat koos ärimees Indrek Rahumaaga (52). Hiljuti on paar meedia tähelepanu pälvinud just kuulujuttude tõttu nende lahkuminekust. Suure vanusevahega paari mõlemad osapooled aga kuulujutte ei kinnita.