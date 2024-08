Ootamatu! Müügis oleva Jennifer Lopeze ja Ben Afflecki 68 miljonit maksva Beverly Hillsi villa vastu ostjad huvi ei tunne

Jennifer Lopez ja Ben Affleck müüvad enda ühist Beverly Hillsi villat 68 miljoni dollari eest. Tundub, et isegi paari hiljutine lahkuminek pole müüdavale kinnistule piisavalt tähelepanu andnud, et ostjat leida. Väljaanne TMZ võttis ühendust Los Angelese maakleriga, kes kõik väitsid, et häärberis pole tõepoolest aktiivset liikumist olnud.

Majas on kokku 12 magamistuba ja 24 vannituba, mille kohta on küll küsitud, kuid konkreetseid pakkumisi ega tehinguid pole tehtud. Avalikult läks objekt müüki juulikuus. Üks kinnisvaraagent rääkis, et maja võib veel mõnda aega turul olla, sest paar pani maja müüki kallimalt, kui selle ise eelmisel aastal ostsid.

Eelmisel aastal ostsid Lopez ja Affleck maja veidi enam kui 60 miljoni dollari eest ja viisid läbi renoveerimistööd. Maakleri sõnul on isegi uuenduste puhul keeruline selgitada, miks see maja on väärt 8 miljonit dollarit rohkem kui eelmisel aastal. Lisaks, on potentsiaalsete ostjate hulk juba niigi väike, sest vaid vähesed saavad endale lubada ligi 70 miljoni dollari eest häärberit.

Jennifer Lopeze ja Ben Afflecki abielu kestis vaid kaks aastat. Nad abiellusid 16. juulil 2022 Las Vegases, sama aasta 20. augustil vahetas paar uuesti tõotusi ja pidas maha meeletu pulmapeo. Staarid olid tegelikult kihlatud ka juba 20 aastat tagasi, kuid siis veel abieluni ei jõudnud. Nüüd on paari suhe taas karil. 55-aastane Lopez esitas lahutusdokumendid Los Angelese ülemkohtule nende Georgia osariigi pulmapeo aastapäeval, kuid nimetas nende lahkumineku kuupäevaks 26. aprilli 2024.