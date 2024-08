SALAPÄRANE KLÕPS | Kellest saab näosaate kolmas osaleja? Vaata vihjepilti ja proovi mõistatada

Praeguseks on teada, et „Su nägu kõlab tuttavalt“ uuel hooajal näeb saates Mihkel Rauda ning Katrin Pärna. Saates on veel lisaks kuus osalejat, kes peagi avalikustatakse. „Lubame, et näosaate comeback saab olema täis üllatusi ja meeleolukaid etteasteid. Viimati oli suursõu eetris 2018. aastal kuldse hooajaga ja usume, et nüüd on aeg saate taastulekuks küps, sest head huumorit ja parimat meelelahutust on Eesti telemaastikule väga vaja,“ teatas TV3 Grupp Eesti tegevjuht Signe Suur.