Jennifer Lopez on juba unustatud? Ben Affleck veedab aega Kennedy perekonna kauni võsukesega

Üllatav on aga see, et pärast lahutuse päevavalgele tulemist on Ben veetnud aina enam aega ühe kauni daamiga. Mitmed Ameerika Ühendriikide väljaanded kirjutavad, et Beni on nähtud koos Kennedy perekonna võsukese Kick Kennedyga (36). Kick on Robert F. Kennedy juuniori (70) tütar ning daami isa kandideeris alles hiljuti veel Ameerika Ühendriikide presidendiks, kuid loobus sellest eelmisel nädalal ja palus presidendivalimistel Trumpi toetada. Kick, pärisnimega Kahtleen, on Roberti vanim tütar ja kuuelapselise pere vanuselt teine laps.