Mihkel Raua eksnaine Liina on leidnud Ameerikas uue armastuse: ta on vähemalt eurooplane, aga siiski erinevast kultuurist

On ikka. Võib-olla seekord on tõsine suhe. Mul oli pikka aega üks edasi-tagasi-suhe, mis kuidagi ei saanud tööle ja läks luhta. Nüüd tuli täiesti ootamatult mu ellu itaallane, kes elab Chicagos juba kakskümmend aastat. Tema on vähemalt eurooplane, aga siiski on meil erinev kultuur. See väga loeb, kus üles kasvad, millised tõekspidamised lapsepõlvest kaasa võtad. Itaalia perekond on muidugi väga tore – tingimusteta toetav ja armastav.

Kui mul on Chicagos paha olla, tunnen, et tahan koju minna. Vahel ütlen lastele ka, et tahan koju. Nad vastavad, et oled ju kodus. Aga tahan koju emme juurde. Samas olen Chicagos kodunenud. Tegelikult võin öelda, et terve maailm on mu kodu. Piirideta.

Menuseriaalist „Ühikarotid“ tuntud Liina Raud (35) on Ameerikas endale nime teinud fotograafina. Ta on pildistanud fotod artistide Neal Francise „In Plain Sight’ile“, Mike Allemana „Vonology’le“ ja Black Pumas albumile „Colors Deluxe“. Millest viimane plaat on olnud Grammy’le nomineeritud.

Seekord pean suhtes olema targem, pean mõtlema, mis on mulle ja lastele kõige parem. Kui seon end emotsionaalselt, inimsuhete baasil, on raske Eestisse tagasi kolida. Hakkan kaaslase perekonda võtma justkui oma perekonda. See on tore, aga tunnen, et ei ole siis vaba. Ainsa kohana, kus vaba saan olla, on üksi Ameerikas või Eestis. Olen elanud üle nii palju ja see on teinud mind väga tugevaks. Aga tugeva naisega on paljudel meestel väga keeruline suhet ehitada. Olen põikpäine ja tunnen kohe ära manipulatsiooni ega tolereeri seda. Seega on kõige lihtsam olla lihtsalt üksinda – ajada oma asja nii, nagu mulle tundub intuitsiooniga kõige parem, mitte nii, nagu kellelegi teisele sobib. Olen hingelt kass, kes käib omapäi. Aga mõnikord pean tegema kompromisse, sest mul pole tugivõrgustikku.

Eestis on turvalisem ja tugivõrgustik on suurem, mis aitab mul olla mina ise kompromisse tegemata ja kartmata üksindust. Ameerika kultuur on minu jaoks võõras. Suhtes peavad sarnased väärtused olema. Tihtilugu on USA mehed sellised, et... Mul ei ole vaja kolmandat last. (Naerab.)

Mihkliga oli meil põnev, meil oli sarnane huumorisoon ja sarnased huvid. Tundub, et saab olla samal tasandil ka välismaalasega, kuigi vahel igatsen, et oleks ühisosa minevikust, et ei peaks kõike selgitama algusest, vaid saad rääkida sellest, mis on ühiskonnas juhtunud, mida mõlemad teame.

Kes on su uus kallim ja millega ta tegeleb?

Ta tegutseb ettevõtjana mu kodu lähedal. Itaallased on romantilised ja kirega. Aga me suhe on veel nii värske ja habras, et ma midagi siinkohal ei lisaks.

„Olin üksi lastega ja siis läks kõik jamaks, tuli plahvatus ja suhe Mihkliga purunes.“

Miks te Mihkliga kaheksa aastat tagasi Ameerikasse kolisite?