„Mu süda on murtud".“ Mariah Carey kaotas nädalavahetusel ootamatult nii ema kui ka õe

Mariah Carey avaldas väljaandele People, et nädalavahetusel surid tema ema Patricia (87) ja õde Alison (63). „Mu süda on murtud, kuna ma kaotasin oma ema möödunud nädalavahetusel. Traagiliste sündmuste tõttu suri mu õde samal päeval,“ sõnas lauljanna. See, mis põhjustel Patricia ja Alison surid, ei ole teada.

Viimase nädala enne ema Patricia surma sai Mariah temaga veeta ja tunneb selle üle rõõmu. „Ma hindan kõigi armastust, tuge ja mõistmist privaatsusele sellel võimatul ajal,“ rääkis Mariah veel.

Patricia oli varem abielus Mariah isa Alfred Roy Careyga. Oma ametilt oli ta ooperilaulja ja hääletreener. Paari abielust sündisid tütred Alison ja Mariah ning poeg Morgan. Mariah vanemad lahutasid, kui lauljanna oli 3-aastane.

Mariah läbisaamine oma emaga oli keeruline kogu elu jooksul. „Nagu mitmed mu elu tahud, on minu teekond emaga olnud täis vastuolusid ja konkureerivad reaalsusi. See pole kunagi olnud must-valge, see on olnud terve emotsioonide vikerkaar,“ kirjutas maailmakuulus lauljanna oma 2020. aastal ilmunud memuaaris.

Ka oma õe Alisoniga oli tal keerukas läbisaamine. Samas memuaaris kirjutas Mariah toona, et vähemalt sel hetkel „oli mulle emotsionaalselt ja füüsiliselt turvalisem kontakti mitte omada“. See lause kehtis nii õe Alisoni kui ka venna Morgani kohta. Väidetavalt tarvitas Alison uimastavaid aineid ning oma elu jooksul oli ta kodutu olnud, vahendab Daily Mail. Aastal 2016 püüdis Alison oma kuulsa õega ära leppida ja palus Mariah’lt abi, et oma elu päästa.