„Meie peremöll täienes.“ Silvia Ilves võttis oma tiiva alla uue pereliikme

Silvia Ilves andis sotsiaalmeedias teada, et tema peremöll on täienenud. Kui varem rõõmustasid teda ja nelja poega kassid Simba ja Kipper, siis nüüd on Ilveste residentsis üks karvapall juures.

Silvia rääkis, et mõtles koos 7-aastase poja Cristopheriga terve suvi leida kassidele Kipperile ja Simbale üks noorem kaas seltsiks võtta ning just Foksi viiski selle unistuse ellu. „Ja olles vähem kui nädal aega uues kodus elanud, võtavad Simba ja Kipper juba 1-aastast Foksit juba omaks. Ei imesta ka. Seda tohutult leplikku ning tänulikku Foksit on raske mitte armastada! Elagu punased kiisud, ühed sõbralikud olevused!“ rõõmustas Silvia uue pereliikme üle ja jagas ka videot, kuidas karvapall enda uue eluga kohanenud on.

Silvia elas varem kesklinnas stalinistlikus kortermajas. Oma uuest kodust rääkis ta Kroonikale lähemalt kevadel. „Praegune elamine on küll 10 ruutmeetrit väiksem, aga samas on siin kõrgemad laed ja palju hingamisruumi. Kasside järgi näeme ka ära, kas kodu on hea või mitte - kassid väga naudivad siin elamist. Mina usun, et kassid näevad energiaid. Nad on siin eriliselt rahulikud ja lapsed ka on õnnelikud. See on nagu uue ja veelgi parema eluetapi algus. Kui vanast kohast välja kolisin, tundsin täielikku vabanemistunnet,“ kirjeldas Silvia toona.