Paar aastat tagasi kolmanda lapse saanud Grete Lõbu: kui vaatan oma klassiõdesid, siis mõnel on juba lapselapsed

Lõbu meenutas intervjuus, kuidas tema vanaema Leida sai juba 55-aastaselt pensionile jääda. Vanaema elas 93-aastaseks, seega sai ta pensionil olla ligi 40 aastat. „Kui võtad lapsepõlve maha, on see pool tema elust. See mõte tundub täiesti absurdne,“ märkis teleajakirjanik.

2022. aasta suvel sündis Lõbu kolmas laps, Hans Kutt. „Vahel mõtlen, et huvitav küll, kuidas ma oma eluga juba siia olen jõudnud – põhimõtteliselt võiksin ju iga kell vanaemaks saada,“ nentis Lõbu. „Alles olin ise 20 ja mõtlesin, mis elu ma elama hakkan, nüüd hakkavad mu tütred riburadapidi jõudma samasse ikka. Alles olin mina see, kes kõike korraldas ja sättis – minu lapsed, mina-mina –, aga juba hakkavad asjad juhtuma väljaspool mind.“

„Kui vaatan oma klassiõdesid, siis mõnel ongi juba lapselapsed. See mõte on mu peas nii värske, et ma alles seedin, mida see päriselt tähendab...“ lisas Lõbu mõtisklevalt.