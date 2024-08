Mihhail Kõlvart elust pärast linnapea ametist lahkumist: olen ametlikult töötu ja palka kuskilt ei saa

Mihhail Kõlvart (46) on ametlikult töötu, kuid tööd on tal sellegipoolest palju, sest Keskerakond vajab juhtimist. Hiljuti tõmbas ta oma paati endise EKRE liikme, Euroopa Parlamendi saadiku Jaak Madisoni. Et suvi päris puhkuseta ei mööduks, käis Mihhail töökohtumistel mitmes Eesti linnas koos abikaasa Anastassia Kovalenko-Kõlvartiga (32) – kohapeal võeti aega ka niisama olemiseks. Nädalaks lendas Mihhail perega ka Kasahstani, kus ta on sündinud.