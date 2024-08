15 aastat kestnud paus on läbi! Menubänd Oasis tuleb taas kokku ja kuulutas välja mitmed kontserdid

Esimesed kuuldused sellest, et bänd Oasis on naasmas, hakkasid levima pühapäeval. Siis astus Liam Gallagher Inglismaal toimunud Reading Festivalil lavale ja andis mõista, et on vennaga ära leppinud. Oasise lugu „Half The World Away“ esitanud Liam oli teatanud publikule: „Ma tahan selle pala pühendada kuradi Noel Gallagherile!“. Tegemist polnud ainsa menubändi looga, mida Liam otsustas kümnetele tuhandetele inimestele esitada. Kohe pärast Liami esinemise lõppu Reading festivalil anti teada, et Gallagher teeb teisipäeva hommikul kell 8.00 avalduse.

Teisipäeva hommikul oodatud avaldus tuligi. Pressile saadetud teatest selgub, et Oasis tuleb kokku loetud arvu esinemiste jaoks. „Relvad on vaikinud. Tähtede seis on hea. Suur ootamine on läbi. Tulge vaatama. Seda ei näidata televisioonis,“ kommenteeris bänd oma kokkutulekut. Ametlik teade avaldati nii Gallagheri vendade sotsiaalmeediakontol kui ka Oasise ametlikul veebilehel.

Bänd teatab, et kontserte antakse järgmisel aasta suvel nii Londonis, Manchesteris, Cardiffis, Edinburghis ja Dublinis. Cardiffis, Edinburghis ja Dublinis plaanib bänd anda kaks kontserti, Manchesteris ja Londonis neli kontserti, vahendab BBC. Kontserdipiletid tulevad müüki sellel laupäeval ehk 31. augustil.

Veel liikusid sahinad, et Oasis peaks esinema tuleva aasta Glastonbury festivalil. Need kuuldused praegu bändi poolt kinnitust ei saanud. Samuti andsid Gallagheri vennad teada, et nad annavad oma albumi „Definitely Maybe“ 30. aastapäeva versiooni välja.

Kunagi menukas bänd Oasis lagunus 2009. aasta aprillis pärast seda, kui vennad Liam ja Noel olid Pariisis Rock en Seine’i festivalil lava taga tülli läksid. Pärast seda otsustas Noel bändist lahkuda.