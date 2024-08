Kes oleks võinud arvata? Näosaate värske osaline on ekraanilt ja raadiost tuttav saatejuht

„Kõik nutikad, kes eile pakkusid, et järgmine näosaates osaleja on Jüri Pootsmann, teil on õigus!“ kuulutas TV3. Tundub aga, et Pootsmanni näol ei olnud tegemist keerulise äraarvamisega, sest pea kõik pakkusid TV3 esmaspäeval avaldatud õrritusfoto kommentaariumis, et järgmine osaleja on just tema.