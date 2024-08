Moodsad ajad. Miss Soome kandidaat keeldus bikiinivoorust huvitava põhjuse tõttu

Miss Soome valimistel on bikiinivoor oma vimkaga ehk missikandidaadid ei pea käima laval nappides kehakatetes, vaid voorus näidatakse professionaalse fotograafi tehtud pilte. Kuigi kõik bikiinides missikandidaadid käisid kaamera eest läbi, siis üks kaunitar soovis, et temast ei avaldataks traditsioonilist poolalasti fotot.

„On tore, et mulle pakuti võimalust, et ma ei pea bikiinipiltidel olema ja saan ikkagi osaleda Miss Soome konkursil. Tore, et tänapäeval arvestatakse osalejate soovidega. Ma tunnen, et bikiinifotod ületaksid minu privaatsuse piiri,“ teatas Emilia, kellest avaldati portreefoto, kus ta vaatab üle oma õla kaamera poole. Ka kõnealuselt pildilt on näha, et ta kannab sponsori saadetud bikiine, kuid tema poolpaljast ülakeha ei näidata.