Pääru Oja pani avarii põhjustanud auto enda nime alt müüki, kuigi eitas seost sõidukiga

Auto24 portaalis on müüki pandud sinist värvi avariilise esiosaga Skoda Octavia, mille eest küsitakse 2500 eurot. Tegu on 2017. aasta sõidukiga, mille läbisõit on 240 000 kilomeetrit. Sõiduk on Eestisse toodud Rootsist ja auto müüjaks on märgitud Pääru Oja.