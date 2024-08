Brigitte Susanne Hunt uuest ametist, sõbrannaga leppimisest ja meestest: ma ei pane pahaks, et mees minusugust vastutust ei soovi

Püüdsin alla võtta juba viimased kaks aastat. Ei tulnud välja, sest vaimsed pinged olid nii suured. Siis tuli mu ellu Amani Kiivikas ja sellest ajast alates on olnud lust ja lillepidu. Ise ka ei usu, et olen juba tippvormis, rääkimata, mis saab oktoobriks (siis osaleb Brigitte Susanne fitnessi ja kulturismi võistlusel Fitlap Cup 2024 fitmodel kategoorias - toim.) Samas, eks ma tõesti ikka vaatan ka kõike, mida söön, ning treenin nagu tippsportlane. Ma ei osanud suurem olla. Muutusin nii ebakindlaks. Mu peas keerles pidevalt mõte, et kui ma ei usalda iseennast isegi külmkapi ees, miks peaksid mind usaldama teised.

Oi, suur aitäh, Jaanus! Ka sind on üle pika aja nii tore näha. Üleüldse – armastan ju taas kogu Delfi Meediat üle kõige. Olen kindel, et meie igatsus oli mõlemapoolne. Ei tegelikult, päriselt – suur aitäh, et andestasite mulle!

Brigitte on enda sõnul tegemas väikest pausi aktiivsest ja konkurentsitihedast meelelahutusärist ja suunanud oma kinganinad igapäevatööle. Ja kuigi ta leiab, et tema äsja ostetud Porsche Panamera ehmatab taas temast eemale teatud hulga mehi, kes ilmselt ei talu, et naisel on nii uhke auto, loodab ta endiselt kord pugeda kaissu just eesti mehele – nad olla ikkagi niivõrd nunnud!

Eelmisel aastal Kroonika lugejate poolt aasta meelelahutajaks valitud Brigitte Susanne Hunt (28) pakuks suurepärast ainest teadustööks andragoogile – millise arengusuuna on Hunt oma elus võtnud nüüd ja miks just sellise?

Aga jah, pigem olen vaene ja õnnelik kui rikas ja õnnetu. Seda näitas mulle eelmine aasta: elu tippkasum ning elu madalaim punkt. Kui öeldakse, et rahaga ei osta õnne, siis vannun, et nii eelmisel aastal oli. Ega ma vist päris tavainimese elu siiski ei ela, kui töötan poole kohaga ühes kohas, käin 28aastaselt teist korda ülikoolis ja teen teisigi projekte. Aga ma igatsesin oma elu, sellel on mingi muu väärtus ka kui et käia ainult meigis ja elada meelelahutusmaastiku pidude nimel. See ei olnud päris. Igatsesin rutiini, tiimitunnet, õppimist, kindlust. Kui advokaadiks saan, siis keskmine tunnihind turul on 200 eurot. Pole paha ju? Mul oli valida, kas meelelahutustsirkuse kõrvalt päris tööna õppida advokaadiks või rääkida vaimudega, naisi mudida ja teisi alandada. Laulda ma ei oska. Tegin enda jaoks parima valiku. Usun, et ka pikas perspektiivis kõige tulusama.

Toimetust tabas šokk, sest meieni jõudis hiljuti muu hulgas info, et oled korralikuks hakanud. Ütlesid mulle isegi, et sulle sobib ja meeldib niinimetatud tavainimese töö ja elu, sa oled seejuures pigem vaene, aga õnnelik. Mis toimub?

Kaks aastat keskendusin täiesti valedele asjadele ja inimestele. Ma ei elanud üldse oma perspektiivi ja südamehäälega kooskõlas. Lasin end mutta tirida, sest arvasin, et kuulun sinna. Lasin end teelt kõrvale juhtida. Vaimsed pinged väljendusid kõikides vaimselt ja füüsiliselt ebatervislikes otsustes. Vaadake, mida ma tegin ja kuidas välja nägin! See oli kohutav, aga samas – see tõesti viis mind kõik aina kõrgemale. Oskaksin edaspidi kõnealuses situatsioonis teisi aidata ja seda kavatsengi teha. Mul peab olema tiim ja suur vastutus, mul peavad olema elus suured väljakutsed. Olen nagu „Tõest ja õigusest“ maha kirjutatud karakter ning läbi ja lõhki eestlane, kes peab kogu aeg tööd tegema. Ehk olen esimene inimene, kes tegi tööd ja nägi vaeva ning siis tuli armastus ka.

„Mulle tuli mõistus pähe ja sain aru, et tervis on kõige olulisem.“

Kusjuures… pigem hakkasin rohkem sööma õigeid asju ja vähem igasugu feiki (võltsi, rämpsu – toim.). Kõik feik kadus 2024. aasta kevadel. Põletasin viimased kaks aastat oma elu kiire dopamiini pealt. Mulle tuli mõistus pähe ja sain aru, et tervis on kõige olulisem. Ma ei välista söögilaualt midagi, aga eelistan seda, mis mind päriselt toidab. See kõik mõjutab minu saavutusvõimet ja eluga rahulolu. Kui söön tervislikult ja treenin, siis saavutan igatepidi elus ka rohkem.

Saan selle välja öelda 9. septembril. Tegin osatise karjääripöörde, et luua ühiskonnas muud väärtust meelelahutusele lisaks. Kindlustan, et tänavune aasta minu elus ei oleks enam selline, mida ei sooviks ka oma vaenlasele mitte. Aastal 2023 sain kriitikat asja eest, 2024 enam mitte. Me ei saa enne kõik koos Eestis 24/7 naerda, kui lapsi, mehi või naisi õigusvastaselt tümitatakse, blogijad ja suunamudijad kirjutavad neist seda, mida sülg parasjagu suhu toob, ja sellele ei tehta lõppu.

Äkki olen juba suundunud… Aga olen tõesti karjäärialaselt äärmiselt õnnelik ja õiges kohas. Ma pole aastaid olnud nii tegus, motiveeritud ega tundnud, et saan lõpuks oma ajupotentsiaali päriselt kasutada kohas, kus seda ka hinnatakse. Ma alahindasin, milline väärtus on tiimitööl ja sellel tundel, et oled päevast päeva millegi suurema osa.

Olen töönarkomaan. Mul on palju koostööpartnereid, projekte ja poole kohaga töö. Ma saan endale lubada kõike, mida ihaldan, aga ma päriselt ei tee seda kõike raha pärast. Mulle on alati meeldinud tööd teha. Tahaks ma ainult rikkust, oleks muid viise seda saavutada. Kuigi oleks tore kunagi miljon tasku panna, peab see tulema siiski päris väärtuste kaudu. Terve eelmine aasta ja 2022. aasta detsember ei olnud mingi väärtus.

Ütlen päris ausalt, et elan tagasihoidlikult. Kodule ja autole ja natuke toidule kulub, aga ma ei ole kunagi olnud priiskaja – pigem koguja ja edasi-investeerija. Mulle meeldib teenida, aga kulutamisest on ükskõik. Mu rahaasju teab ja toimetab minu raamatupidaja. Ta teab minu mõnetise äripartnerina ka seda, kuhu pöörduda, kui me tülli peaksime minema ja tal raha napib.

Kõik on feigid ju? Meedias igal pool kirjutati – see tähendab, et see on sulatõsi. Mul pole ühtegi senti! Ärge tulge sõbrannatama ja laenu küsima või minu pealt teenima, mul raha pole!

Nüüd juba Austraalia mehed plaanis ju! Armuelu on ja jääb privaatseks, kuniks mingitel kaalutlustel on mõistlikum kooslust defineerida avalikult. Millised kaalutlused on mõistlikud, näitab aeg. Ma tänasel päeval ei ütleks, et mehed ei suuda hakkama saada – äkki nad ei taha. Tead, ma ei pane pahaks, et mees sellist vastutust ei soovi. Teiste naistega on ausalt lihtsam kui minuga. Aga Eesti mehed on minu jaoks ikkagi maailma kõige nunnumad.

Tõesti, seda põhjusel, et Elisa on väga hea ja ilus ja tohutult suure südamega inimene. Kõik, mis meie vahel on, on siiski saladus ja mina oskan seda lõpuni pidada.

Tähelepanelikumad lugejad on märganud, et olete Elisa Kolgiga teineteist taas Instagramis jälgima hakanud?

Õhus on pingeid Elisa Kolgi ja Indrek Rahumaa koosluse ümber. Kas sina oled Indreku uus armastatu või oleks õigem küsida pigem nii – kas Indrek on sinu uus väljavalitu?

Kui ikka väga hea pakkumine tuleb ja õigesti moositakse, siis kipun murduma. Sa tunned mind. Ei usu, et see saaks võimalik olla, et ma oma tohutu esinemisvajadusega suudan kauem rahulik olla, aga mõnda aega kindlasti. Mine sa tea… Mulle meeldib, et keegi ei oska kunagi oodata, mida järgmiseks teen. Viimase aastanumbri sees olen muuseas vahepeal isegi kurameerinud nii, et ei mingit vihjet mitte kuskil. Salapära on nii seksikas!

See oleks kahtlemata jack-pot. On sinu kogemus andnud alust seda loota?

(Muheleb.) Kui sa räägid alustest, siis jurist ütleks sulle, et nõude eeldused on täidetud. Alla lati ma ei lähe enam. Ma ei andestaks seda endale…

Kuidas on sujunud sinu kohtuasjad ühe blogija ja ühe juutuuberi vastu, kellega olete tänavu olnud avalikus sõnavahetuses pikemat aega – küll on keegi sinu jaoks liiga lühike, teine jälle paks ja tagatipuks on nad kõik vaesed. Kas selline kirbutsirkus väärib sinu jaoks küünlaid ja mis seisus need keisid on?

Kus see avalik sõnavahetus siin tänasel päeval aset leiab? Ma ei jälgi neid ega võta sellest osa. Tõepoolest, ütlesin privaatselt - rõhk sõnal privaatselt - inimese kohta, kellega ma ei saanud läbi, halvasti. Seal seltskonnas niimoodi räägitigi. (Irooniliselt.) Ega nad ju ometigi seda osa, mida nemad tegid või ütlesid, jaganud... Igal juhul oli eesmärk Brigitte maha võtta.

Kas minu ütlus välistab mind oma põhiseaduslike õiguste kaitsest? Seadus nii ei ütle. Minu kohta valetati avalikult, jagati õigusvastaseid silte ja teeniti kümneid tuhandeid eurosid enam kui kümnes artiklis või videos aasta aega järjest sadade tuhandete inimeste ees. See õiguste riive on oluliselt suurem. Ma ei ole ka ainus, kelle õiguseid on aastate lõikes rikutud. Ja see ei ole kirbutsirkus. See on oluline avalik sõnum, et õppige sisu looma, kirjutama, ja minuga nii ei käituta. Kellegagi nii ei käituta. See oli kiusamine nende blogijate ja suunamudijate poolt ja mina näitan oma õiguste kaitsmisega eeskuju noortele – et kiusamisel on alati tagajärg.

„Porsche Panamera on maja ees – üks unistus täitus.“

Jah, kuna sind samuti solvati vastu, palkasid ju advokaadibüroo Emeraldlegal advokaadi Märt Mürki ja saatsid solvajatele nõudekirja – üks juutuuber vihjas, et lausa 20 miljoni euro ulatuses…

Mina ei ole 20 miljoni euro ulatuses mitte mingit nõuet saatnud. Mis info see veel on? Me võtsime Märdiga oma nõude suurust koostades arvesse kohtupraktika.