VÕRDLE | Kassnaiseks tituleeritud seltskonnatähe haruldane foto paljastab tema välimuse enne arvukaid iluoperatsioone

„Kassnaiseks“ tituleeritud Jocelyn Wildenstein (84) postitas oma tütre sünnipäeva puhul ühismeediasse haruldase foto, kus näitab, milline ta noorena välja nägi. Foto on üle 40 aasta vana, vahendab The Independent.

Näo ringlõikus ja silmakuju korrigeerimine on väidetavalt ühed vähestest ilulõikustest, mida Jocelyn aastate vältel omale teha lasknud on, kirjutab Page Six.