Kim Kardashian kutsus Joe Bidenit üles süüdimõistetutele rohkem armu andma

Kardashiani visiidi eesmärk justiitsministeeriumisse oli arutada armuandmise advokaadiga nende süüdimõistetute üle, kes väärivad enneaegset vabanemist. „Rääkisime paljudest meestest ja naistest, kes on võtnud vastutuse oma kuritegude eest, teinud kõvasti tööd, et oma elu muuta ning on valmis vanglast koju tulema meie sekka, et oma peredega koos olla.“

Kardashian postitas käigust enda Instagrami kontole pildid ning lisas, et alates uuest nädalast hakkab ta enda kontol jagama olulisi armuandmisega seonduvaid juhtumeid. Samuti kutsus ta Bidenit üles muutustele: „Loodan, et president Biden kasutab võimalust muuta armuandmine oluliseks osaks tema pärandist enne ametist lahkumist.“

Tõsielustaar väisas ministeeriumit beeži värvi kleidis ja sama tooni saabastes. Mõned Kardashiani jälgijad pidasid tõsielustaari riietust ebasobivaks. Näiteks kasutaja nessawilsonx kommenteeris, et tema hinnangul oleks ülikond olnud sobivam riietus. Kasutaja nimega lquinn3176 lisas omalt poolt, et staari riietus on väga ebasobiv ning ta on selles pettunud.

Kardashian on juristiks pürginud alates 2018. aastast, mil ta registreeris end nelja-aastasele praktikale San Francisco advokaadibüroos, et keskenduda kriminaalõiguse reformile. Staar on jaganud enda juristiteekonda avameelselt sotsiaalmeedias, näiteks hoidis ta oma jälgijaid kursis, kui kukkus ühel eksamil korduvalt läbi.