Kas „Kahe kange“ järgmine hooaeg on ohus? Jõekalda: ei tea, kas saame oma rahad kokku

Jõekalda sõnul pole kulukas maakera kuklapoolele sõitmine, vaid just kohapeal kuluks palju raha. „Tegelikult oleks parem teha selliseid reise, kus lendad lennukiga ühest suurlinnast teise, teed nädal aega sealt autoga väljasõite ja siis lendad jälle edasi. Aga see kõik on parajalt kallis.“