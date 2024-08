Soome endisest peaministrist Sanna Marinist tehakse audiodraamasari

Marini rollis on helidraamas Anna-Maija Tuokko. Yle Facebooki lehelt selgub, et helisarja jaoks on tehtud ulatuslik taustatöö: infot on otsitud nii raamatutest, intervjuudest kui ka dokumentidest. Sanna Marin ise pole sarja jaoks intervjuud andnud. Audiodraama „Sanna Marin- miljonid jälgijad“ avaldatakse juba 8. oktoobril Yle Areenas.