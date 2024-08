Mallukas avaldas oma uues saates, kuidas tema ja Brigitte vastasseis alguse sai: ma olin veidi purjus ja saatsin talle häälsõnumi, et hoia mokk maas

Eesti edukaim blogija Mallukas rõhutas oma värskes saates, mis tema elu kajastab, et suunamudija Brigitte Susanne Hundiga ei ole ta kunagi eriline sõbranna olnud. „Ma olen temaga natukene päriselus kokku puutunud, väga põgusad korrad,“ märkis ta.

Probleemid Brigitte ja Mallu vahel said alguse sellest, kui Brigitte olevat Kristinaga eelmisel aastal halvasti käitunud. Kristina jagas juhtunut Malluga. „Neid jutte aina tuli ja tuli ja mingi hetk me olime New Yorgis ja nad [Kristina ja BSH] tegid oma vestlusõhtut „Pahad tüdrukud“. Ta hakkas skandaalitsema ja ülbitsema Kristinaga. Mõnitama teda,“ meenutas Mallu.