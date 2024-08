FOTOD | Vello Vaheri tütar Endla Vaher avaldas, kuidas tsirkusepere lapsed üles kasvasid

Teisel fotol aga on nii neli last kui ka isa riietatud samamoodi ja kõik lapsed turnivad isa küljes. Vello Vaher on treeninud kõiki enda lapsi ja lapselapsi suuremal või väiksemal määral enda jälgedes ehk viljelenud nendega võimlemist. Endla Vaher ise on ka praegu tsirkusetreener ja -artist. Samuti töötab ta ka personaaltreenerina.