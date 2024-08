PILK PEALE | Kõik on uus septembrikuus! „Hommik Anuga“ saab endale uue trendika stuudio

Kuigi uue hooaja esimese saateni on jäänud poolteist nädalat, ei suutnud saatejuht Anu Välba uut stuudiokujundust enda teada hoida. Facebooki üles laetud videost on näha, et sel sügisel saavad saatekülalised nautida veelgi modernsema välimusega stuudiot, mis on edaspidi neutraalsemates toonides. Eriti uuenduslik on muusikalistele külalistele mõeldud nurk, kuhu on toodud juurde erinevaid ekraane ja valgusteid.