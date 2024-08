Muuhulgas tuli kolme lapse emaga jutuks ka see, et kas ta ei karda, et tema tütarde huumori tõttu kutsutakse talle lastekaitse. Samuti paljastas blogija peamise erinevuse tema elust pajatava tõsielusaate ja „Nädal staariga“ formaadi vahel. Vaata videost!