Endine nukuteatri juht Meelis Pai sai elektrilöögi: oli ikka väga ohtlik olukord, võinuksin olla surmalaps

Õudse õnnetuse hetkel tahtis Meelis Pai (56) oma butiikhotelli tõrkuvast külmkapist fotot teha, et see edasi remondimehele saata. „Jõudsin üksnes mõelda, et süda vastu peaks,“ meenutas mees hetke pärast elektrilööki. „Tundsin, et silme eest hakkab mustaks minema ning ma ei saa end liigutada.“

Õnneks leidis Pai endas jõudu, et kõne abikaasale Lisandrale teha, kes kiirabi kutsus. „Arvasin, et löögi said lihased, ent tegelikkuses oli vasaku käe luu puruks,“ rääkis Pai, kelle käe paranemine võtab veel ega. „Oli ikka väga ohtlik olukord, võinuksin olla surmalaps,“ lisas ta.

Pai abiellus enda praeguse abikaasa Lisandraga (44) neli aastat tagasi Filipiinidel.

„Pulmad on juba nii suur sündmus, et selleks tahab naisterahvas valmistuda,“ oli Meelis veendunud, kui ta 2020. aastal kroonikale oma pulmadest rääkis. „Ta tahab täpselt teada, mida oma pulmas teeb, mida seljas kannab, milline välja näeb, tahab täpselt teada kohta, kus kõik toimub – see on ju nii suur ja oluline sündmus. Mul on hea meel, et me seda ikkagi koos planeerisime, kogu reisi, kogu protsessi laulatuseni Filipiinidel välja.“