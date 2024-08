Suunamudijad avaldavad, kuidas neil sisuloome valdkonnas läheb. Rannamaja-Helena: postkast on praegu päris umbes

Peamiselt Instagramis, kuid ka OnlyFansi platvormil sisu loov Helena Klaar rääkis, et sügisest alates hakkab elu igas valdkonnas rohkem käima. „Praegu on päris umbes postkast, ma olen natuke paha, mul on nii palju muid asju ja siis ma üritan kuidagi seda aega leida ja jälle lükkan edasi,“ kirjeldas Klaar koostööpartneritele vastamist.