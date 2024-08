KLÕPS | Suvepuhkus läbi? Kaja Kallas murdis sotsiaalmeedias vaikuse

Kallas sõnas 23. juulil vahetult pärast uue valitsuse ametisse astumist, et kavatseb väljateenitult suvepuhkust nautida. „Head inimesed: tänasega said üle antud Stenbocki maja võtmed, seega mina enam peaminister ei ole. Tänasega algab mul puhkus ja võtan väljateenitud puhkuse ka sotsiaalmeediast, nii et mõnda aega mind selles meediumis näha ei ole,“ lausus ta toona, ent lisas, et kui uued töökohustused algavad, tuleb ta sotsiaalmeediaavarustesse uue hooga tagasi.