Kaks aastat tagasi kihlunud Norra printsess Märtha Louise (52) ja šamaan Durek Verrett (49) on sel nädalavahetusel abiellumas. Kuigi printsess on valinud endale kuninglike standardite järgi väga ebahariliku abikaasa, on pulma sõitmas mitmed Euroopa kroonitud pead.