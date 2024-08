„Ei saa vedelvorst olla!“ Lapseootel Kethi Uibomägi matkab Rootsi mägedes ja tahab ujuma õppida

Uibomägi andis oma story’des mõista, et rasedus teda aktiivset elustiili elamast ei takista. „Ma olen iga päev neid mäekesi vantsinud. Kes on rase olnud, teab, et titt surub diafragma peale ja suht kiirelt ajab hingeldama,“ sõnas Kethi. „Aga ei saa vedelvorst olla - siis ähin ja puhin ja võtan aeglasema tempo,“ kirjeldas ta oma liikumisvajadust.

„Kas keegi teab: on ujuma õppimine raseduse ajal hea idee?“ mõtiskles Kethi avalikult. Ta selgitas, et konna oskab ta ujuda, ent krooli mitte. „Vees on ülihea ja kerge olla ja tahan, et seljalihased ja keha oleksid toonuses,“ lisas ta.